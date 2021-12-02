Ереван не исключает возможность встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Швеции

ЕРЕВАН, 2 декабря. /ТАСС/. Встреча глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в Стокгольме в рамках Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ не исключена. Об этом в четверг сообщили корреспонденту ТАСС в армянском внешнеполитическом ведомстве.

"Встреча глав МИД Армении и Азербайджана возможна", - отметили в МИД.

В последний раз Мирзоян и Байрамов проводили переговоры 11 ноября в Париже.

СМИД является центральным директивным органом ОБСЕ для обсуждения вопросов в сфере безопасности и существующих угроз, укрепления мер доверия, улучшения сотрудничества в Европе. Заседание созывается один раз в год страной - председателем организации. В ходе работы форума ежегодно ожидается согласование документов и заявлений в случае единогласной поддержки 57 государств-участников.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в регионе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.