Премьер Камбоджи объявил своего сына кандидатом в преемники

ХАНОЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Глава камбоджийского правительства Хун Сен объявил своего старшего сына Хун Манета кандидатом в преемники на пост премьер-министра королевства. Об этом в четверг сообщила газета The Phnom Penh Post.

"Я заявляю сегодня, что поддерживаю своего сына, который станет моим преемником на посту премьер-министра, но только путем выборов, а не каким-либо иным способом", - сказал Хун Сен. При этом он не уточнил, когда именно его сын примет участие в выборах.

Хун Сен - один из лидеров среди политических долгожителей. На настоящее время он бессменно находится на посту премьер-министра Королевства Камбоджа в течение 23 лет. Его сын Хун Манет - генерал-лейтенант Королевских ВС Камбоджи.

В сентябре 2018 года Национальная ассамблея Камбоджи (нижняя палата парламента) 6-го созыва, все 125 мест в которой получила правящая Народная партия Камбоджи, избрала Хун Сена главой нового правительства. Очередные выборы в Национальную ассамблею состоятся в июле 2023 года. Премьер-министр избирается большинством голосов парламента, прежде чем состоится церемония приведения к присяге.