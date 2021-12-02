Армения, РФ и Азербайджан в ближайшие дни продолжат работу над коммуникациями в регионе

ЕРЕВАН, 2 декабря. /ТАСС/. Рабочая группа с участием вице-премьеров Армении, России и Азербайджана Мгера Григоряна, Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева в ближайшие дни продолжит работу по открытию региональных коммуникаций. Об этом сообщили в четверг ТАСС в офисе заместителя главы армянского правительства.

"Заседание трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана продолжится в ближайшие дни. О результатах можно будет говорить только после завершения заседания", - отметили в офисе Григоряна.

Трехсторонняя рабочая группа провела заседание 1 декабря в Москве. Оно состоялось по итогам подписания заявления лидеров трех стран 26 ноября в Сочи.

Трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта, состоялись в Сочи 26 ноября. Они стали первым очным трехсторонним контактом лидеров стран с января этого года и продлились около трех часов. Российский президент назвал эту встречу полезной и своевременной, а также выразил надежду на соблюдение договоренностей.

Договоренность о разблокировании региональных коммуникаций была достигнута 11 января на встрече в Москве лидеров России, Армении и Азербайджана. Тогда для этих целей было решено создать рабочую группу на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.