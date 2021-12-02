МИД КНР выступил в поддержку заявлений Путина о китайско-российских отношениях

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Китайское правительство высоко оценивает недавние заявления президента России Владимира Путина о выстраивании отношений между двумя странами и верит в успешное развитие совместных двусторонних контактов. Об этом сообщил в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы высоко оцениваем позитивные заявления президента Путина <…> Мы твердо верим, что российско-китайские отношения в новую эпоху станут еще более зрелыми, стабильными и прочными", - заявил он на брифинге.

Ван Вэньбинь напомнил, что благодаря успешному взаимодействию на уровне лидеров двух стран Китай и Россия постоянно укрепляют дружественные отношения всеобъемлющего стратегического партнерства. Официальный представитель отметил, что Пекин и Москва содействуют глобальному развитию, продвигая совместные проекты на международной арене.

"Наши страны постоянно придерживаются правильной позиции в переломные исторические моменты", - подытожил он.

Во вторник Путин, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!", заявил, что санкции Запада в отношении Пекина не оправданы и противоречат международному праву. По его словам, действия западных стран в их борьбе с Китаем приобретают порой неудобоваримый характер. Российский лидер отметил, что создание партнерства в сфере безопасности AUKUS (Австралия, Великобритания и США) - пример подобных антикитайских действий.

Путин также подчеркнул, что Россию не беспокоит рост военного потенциала Китая, с которым у нее высочайший уровень отношений. Он подчеркнул, что РФ не будет руководствоваться интересами третьих стран, выстраивая отношения с КНР.