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Лукашенко заявил, что отношения Минска и Москвы развиваются открыто и честно

Президент Белоруссии планирует в конце декабря обсудить с российским лидером Владимиром Путиным текущие события и планы на предстоящий год
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Николай Петров/БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Николай Петров/БелТА/ТАСС

МИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отношения с Россией развиваются открыто, принципиально и честно.

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"Мы наверстаем, если есть что-то упущенное. Хотя, как мы сегодня видим, вряд ли мы можем себя в чем-то упрекнуть. Наши отношения - Беларуси и России - наконец-то развиваются открыто, принципиально, честно", - сказал он в четверг на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Слова Лукашенко приводит агентство БелТА.

Лукашенко сообщил, что в конце месяца планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным текущие события и планы на предстоящий год.

"Мы постоянно в контакте, информируем друг друга о ситуации, планируем наши действия на перспективу. Думаю, что в конце месяца мы еще раз сверим карты - то, что происходит сейчас, - и определим наше будущее на предстоящий год", - сказал белорусский лидер.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
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