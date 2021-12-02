Лукашенко заявил, что отношения Минска и Москвы развиваются открыто и честно

МИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отношения с Россией развиваются открыто, принципиально и честно.
"Мы наверстаем, если есть что-то упущенное. Хотя, как мы сегодня видим, вряд ли мы можем себя в чем-то упрекнуть. Наши отношения - Беларуси и России - наконец-то развиваются открыто, принципиально, честно", - сказал он в четверг на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Слова Лукашенко приводит агентство БелТА.
Лукашенко сообщил, что в конце месяца планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным текущие события и планы на предстоящий год.
"Мы постоянно в контакте, информируем друг друга о ситуации, планируем наши действия на перспективу. Думаю, что в конце месяца мы еще раз сверим карты - то, что происходит сейчас, - и определим наше будущее на предстоящий год", - сказал белорусский лидер.