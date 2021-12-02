Зеленский внес в Раду законопроект о втором гражданстве для украинской диаспоры

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский внес в четверг в Верховную раду законопроект о втором гражданстве для украинской диаспоры. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте парламента.

Текст проекта поправок к закону "О гражданстве Украины" пока не опубликован.

В среду Зеленский в послании к Раде объявил о планах внести в парламент законопроект о втором гражданстве для представителей украинской диаспоры, которые проживают в США, Канаде и ЕС. В сентябре он в ходе визита в США пообещал представителям украинской общины реализовать идею о втором гражданстве. При этом президент уточнял, что его нельзя предоставить всем этническим украинцам, так как некоторые из них живут в "недружественных" странах.

В настоящий момент законодательство Украины не предусматривает наличие у граждан паспортов других стран. Ранее на Украине неоднократно поднимали вопрос о возможности иметь второе гражданство всех государств, кроме России.

В мае 2020 года Зеленский призвал Верховную раду рассмотреть такой законопроект. Разработанный документ предусматривал освобождение определенных категорий лиц от необходимости отказываться от иностранного гражданства при обретении украинского. В частности, это лица, которые проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины. В документе содержался и ряд положений по упрощению получения украинского гражданства представителями диаспоры.