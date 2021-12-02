Лукашенко считает, что давление Запада на Минск связано с борьбой против России

МИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что давление на республику со стороны Запада вписывается в общий контекст борьбы против России.

"Они [на Западе] ведут себя отвратительно, пакостно, мы это видим и по Беларуси. Не получилось мгновенно задушить Беларусь в прошлом году, началось медленное удушение. Ясно, что это в общем контексте борьбы против России и друзей, которые вокруг России и Белоруссии и так далее", - сказал он в четверг на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Слова Лукашенко приводит агентство БелТА.

Президент Белоруссии подчеркнул, что у Минска "решительная позиция в этом плане". "Мы должны не просто выстоять. Мы должны развиваться как следует, двигаться вперед, показывая им, что мы и без них обойдемся. Для этого у нас есть все. Я уверен, что это общая позиция Государственной думы и вас как руководителя", - заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что за Белоруссию не надо переживать. "Мы пока здесь держимся", - сказал он. В России, продолжил Лукашенко, говорят, что белорусы в этом глобальном противостоянии держатся, как в свое время держалась Брестская крепость. "Хороший пример. Мы уже не будем Брестской крепостью, осаждать нас никто не будет. Но если люди не понимают нас, мы попробуем им объяснить, что мы и делаем вместе с россиянами", - пояснил президент.

Он также указал на необходимость сохранить цивилизацию, которая существует на пространстве России и Белоруссии. "Пускай сегодня воют, кричат на Западе, что мы ставим перед собой такие цели, но это так", - подчеркнул глава государства. Лукашенко пояснил, что под общим цивилизационным пространством понимается территория двух стран, где мирно живут люди многих национальностей. "И в этом суть нашей цивилизации - мы никого не угнетали, не угнетаем и не собираемся угнетать, в отличие от них", - сказал президент. Лукашенко считает, что в этом же пространстве должна находиться и Украина.