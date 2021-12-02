В Минске обвинили Польшу и Литву в нарушении международного права в ситуации с мигрантами

"Польское и литовское руководство, пренебрегая всеми международными нормами, элементарными нормами человеческой морали, ставит под угрозу жизнь и здоровье людей", - заявил он в четверг на заседании Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

Андрейченко считает, что жесткие действия польских и литовских силовиков в отношении мигрантов должны были бы получить "незамедлительную реакцию со стороны стран ЕС и США, считающих себя эталоном демократии". "Но нет, Запад молчит. Более того, вместо содействия в разрешении сложившейся ситуации Беларусь получает очередной пакет санкций. Наверное, за то, что, несмотря на все сложности, мы предоставляем беженцам кров, еду и медицинскую помощь, по возможности помогаем вернуться домой", - сказал спикер. При этом он обратил внимание на то, что "под завесой этого кризиса к западным границам Беларуси стягиваются все новые контингенты войск НАТО, доставляется новое вооружение".

Андрейченко констатировал, что "далеко не всех радуют успехи и перспективы союзного строительства". "Формирование многополярного мира вызывает со стороны коллективного Запада, и в первую очередь США, жесткое неприятие этого процесса. Именно здесь кроется основная причина той непродуманной и катастрофической по своим последствиям политики, когда международное право подменяется силой, экономическое сотрудничество - санкциями, а разрядка - гонкой вооружений", - отметил глава нижней палаты парламента. При этом, пояснил он, "устранение последствий такой политики возлагается на третьи страны". "Так называемый миграционный кризис на западной границе Беларуси - яркое тому подтверждение", - заключил глава Палаты представителей Национального собрания.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Позже порядка двух тысяч человек разместили в транспортно-логистическом центре в Брузгах недалеко от границы с Польшей, где были созданы условия для временного пребывания.

Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.