Представительство Минобороны России в Белграде откроется в ближайшее время

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Представительство российского военного ведомства в Белграде откроется в ближайшее время, сообщил глава МВД Сербии Александар Вулин на переговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"Что касается представительства Министерства обороны [России]: соглашение мы с тобой подписали и вот-вот ждем открытия представительства. Это уже технические вопросы", - сказал Вулин.

Он также отметил положительную динамику военного сотрудничества межу Россией и Сербией. "Проводим совместные учения, и я действительно горжусь тем, что был маленькой частью этой огромной работы", - сказал Вулин.

Говоря о динамичном развитии отношений между Россией и Сербией, он отметил личный вклад Шойгу в этот процесс. "Без твоего личного вклада ничего бы из этого не получилось. Я и сейчас хочу тебя за это искренне благодарить", - добавил глава МВД Сербии.