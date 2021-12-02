Спикер нижней палаты парламента Белоруссии заявил о новом этапе строительства союза с РФ

МИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Принятие и дальнейшая реализация 28 союзных интеграционных программ открывают новый этап строительства Союзного государства Белоруссии и России. Об этом заявил в четверг председатель Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания республики Владимир Андрейченко на заседании сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

"Уверен, что, несмотря на сложные внешние условия, нарастающее давление так называемого коллективного Запада, союзные парламентарии сделают все возможное для поступательного развития интеграционных процессов, поиска наиболее эффективных форм белорусско-российского взаимодействия. Утверждение Высшим государственным советом декрета об основных направлениях реализации положений о создании Союзного государства на 2021-2023 годы, а также пакета союзных программ открыло, по сути, новый этап союзного строительства", - отметил он.

По словам Андрейченко, новые интеграционные документы "не только закрепляют четкие приоритеты в развитии Союзного государства, но и содержат перечень конкретных шагов и мероприятий по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества". Спикер белорусского парламента считает, что "это та экономическая основа, которая позволяет еще раз продемонстрировать гражданам Беларуси и России значимость и привлекательность союзной интеграции". "Союзное строительство не абстрактный геополитический проект, а реальный инструмент защиты интересов народа Союзного государства", - заявил глава Палаты представителей Национального собрания.