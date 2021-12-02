Свыше 4,3 тыс. фур стоят очереди на выезд из Белоруссии в ЕС

МИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Более 4,3 тыс. фур находятся в очереди на белорусских пунктах пропуска в ЕС, так как Литва и Польша не выполняют договоренности по оформлению грузового транспорта, сообщил в четверг Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии.

По его данным, самым загруженным остается литовское направление. Своей очереди выехать в балтийскую республику сейчас ожидают 2 530 фур. В пунктах пропуска на польском направлении скопилось 850 грузовиков, остальные планируют выехать через границу с Латвией. При этом во вторник Госпогранкомитет сообщал о свыше 4,5 тыс. фур на границе.

"За прошедшие сутки всего три из девяти европейских пунктов пропуска на границе с Беларусью выполнили договоренности по оформлению грузового транспорта. Основная причина скопления фур на границе - невыполнение Польшей и Литвой договоренностей по оформлению грузового транспорта", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГПК.

В ведомстве уточнили, что литовская сторона вновь не выполнила норму по пропуску грузовиков. Так, в пункте пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный лог") было оформлено всего 59% от оговоренного количества грузового транспорта. На польском направлении после закрытия пункта "Кузница Белостоцкая" поток фур перераспределился на другие погранпереходы.

"Договоренности по оформлению фур польская сторона выполняет всего на 65%. Это приводит к большому скоплению машин на других направлениях, - отмечает ГПК. - Так, несмотря на то что за минувшие сутки латвийские пункты пропуска выполнили договоренности в полном объеме, на данном направлении продолжают скапливаться большегрузы".