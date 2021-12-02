Заместитель главы МИД Украины Егор Божок подал в отставку

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в четверг написал заявление на увольнение по собственному желанию. До назначения во внешнеполитическое ведомство он возглавлял Службу внешней разведки Украины.

"Почему? Придет время, расскажу. Спасибо всем, с кем 20 лет бок о бок стояли на защите интересов Украины на международной арене. Честь имею", - написал он на странице в Twitter, где также опубликовал текст заявления.

Божок родился 6 сентября 1980 года в Киеве. Окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Шевченко и магистерскую программу по европейской политике в Брюссельском свободном университете. В 2002 году начал дипломатическую карьеру в МИД Украины. В 2015 году был и.о. главы миссии Украины при НАТО, а с сентября 2017 по март 2019 года - главой Службы внешней разведки Украины.

10 июня 2020 года офис президента Украины сообщил о предъявлении обвинения экс-главе государства Петру Порошенко. По версии следствия, бывший президент в 2018 году издал "явно преступный приказ", которым склонил Божка к превышению полномочий при назначении Сергея Семочко заместителем главы разведслужбы. В рамках расследования Божок в июне 2020 года был отстранен от должности замглавы МИД Украины, которую он тогда занимал, но 16 апреля этого года данное решение отменили, он вернулся к работе.