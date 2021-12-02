Глава ДНР не исключил обращения за помощью к России при обострении ситуации в Донбассе

"Мы будем действовать исходя из ситуации. Безусловно, мы рассчитываем на свои силы, но с учетом того, что Украина все больше привлекает внешние силы - мы это прекрасно видим, - <...> не исключаю", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопрос о вероятности обращения за помощью к РФ.

Пушилин подчеркнул, что войска ДНР находятся в состоянии повышенной готовности. Он подтвердил, что на линии соприкосновения наблюдается серьезное скопление личного состава и военной техники Украины. "Безусловно, мы не имеем сейчас права сидеть на месте и просто наблюдать за тем, что делает Украина, <...> поэтому мы сейчас в повышенной готовности находимся", - добавил глава республики.

По его словам, Украина в разведывательных целях использует беспилотные летательные аппараты Bayraktar. "Это достаточно серьезный вызов для нас и для ЛНР, потому что это очень сложное оборудование. <...> Практически каждый день Bayraktar ведут наблюдательные действия как в отношении ДНР, так и ЛНР. Мы это все фиксируем, видим, но они пока находятся на безопасном для них расстоянии", - пояснил Пушилин.

"С учетом тех кризисных ситуаций, которые происходят на внутриукраинском треке: это политический кризис, <...> это кризис в энергетической сфере и это, конечно же еще и внешнее давление на Киев. В итоге это может вылиться в очень серьезное обострение, вплоть до полномасштабного боестолкновения", - заключил глава ДНР.