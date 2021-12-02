США поставят другим странам 200 млн доз вакцин от ковида в ближайшие 100 дней

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. США обязуются пожертвовать другим странам дополнительно 200 млн доз вакцин от COVID-19 в ближайшие 100 дней. Об этом, как сообщил Белый дом, объявит в четверг президент США Джо Байден во время выступления в Национальном институте здоровья (штат Мэриленд).

"В дополнение к тем 275 млн доз, которыми мы уже поделились с 110 странами, что включает 94 млн доз для Африки, мы берем на себя обязательство отправить еще 200 млн доз в грядущие 100 дней, ускоряя доставку вакцин в те страны, которые в них нуждаются", - говорится в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении.

В нем также отмечается, что в целом США уже пообещали поставить в другие страны 1,2 млрд доз вакцин. "И мы призываем других сделать тоже самое, чтобы вести борьбу с пандемией на всей планете и предотвратить появления других разновидностей коронавируса", - подчеркнул Белый дом.

В самих США, согласно данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, 233,5 млн человек - это 70,4% от общей численности населения - привились хотя бы одной дозой препаратов от COVID-19. Полностью вакцинировались 197,4 млн человек (59,4%).

По оценкам Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии выявлено 48,69 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 782,1 тыс. человек. Страна по обоим этим показателям занимает первое место в мире.