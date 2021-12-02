Депутаты РФ и Белоруссии призвали дать оценку эскалации Западом миграционного кризиса

МИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Парламентское собрание Союзного государства призывает компетентные международные и межпарламентские структуры дать оценку эскалации Западом миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. Об этом говорится в заявлении, принятом на заседании собрания в четверг.

В документе указано, что Евросоюз вместо конструктивного взаимодействия с Белоруссией "фактически устранился от решения проблемы", при этом используются двойные стандарты "в отношении защиты прав человека, применения норм международного права и принципов гуманизма".

"Польские силовые ведомства, блокируя пересечение границы, стали применять против мирных беззащитных людей, в числе которых дети, слезоточивый газ, водометы и огнестрельное оружие, что считаем недопустимым", - указывают парламентарии.

"Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России убеждены, что подобные проявления безответственной государственной политики стран Запада, искусственное нагнетание обстановки и эскалация миграционного кризиса должны получить адекватную оценку и стать предметом разбирательства соответствующих компетентных международных структур и организаций", - сказано в заявлении. В документе также содержится призыв к парламентским ассамблеям Совета Европы и ОБСЕ, Европарламенту и другим структурам ЕС "дать объективную публичную оценку подобным радикальным действиям и принять конкретные меры по разрешению кризиса".

Парламентское собрание также выразило надежду "на возобладание здравого смысла и конструктивный подход европейской и американской сторон к выполнению своих международных обязательств в области прав беженцев".

По мнению депутатов, сложившаяся ситуация со скоплением беженцев "является следствием политики агрессивного вмешательства в дела развивающихся стран со стороны" США и Евросоюза. Как подчеркивается в заявлении, большая часть беженцев - "это выходцы из стран, подвергшихся международной экспансии посредством введения военного контингента НАТО, что привело к разрушению мирной жизни и основ государственного устройства в этих странах".

Ситуация с мигрантами

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились беженцы, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Позже порядка 2 тыс. человек разместили в транспортно-логистическом центре в Брузгах (недалеко от границы с Польшей), где были созданы условия для временного пребывания. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что на территории страны могут находиться от 2 до 3 тыс. беженцев из стран Ближнего Востока, помимо размещенных в этом лагере.