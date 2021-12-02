Лукашенко заявил о важности отношений с регионами России

МИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о важности взаимодействия с российскими регионами, выразив готовность развивать широкое сотрудничество среди прочего с Астраханской областью.

"Для Беларуси важных, второстепенных, близких или далеких губерний России нет, - сказал Лукашенко на встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным в четверг, сообщает президентская пресс-служба. - Если рядом Смоленщина, Брянщина или Псковщина, это не значит, что они нам важнее, главнее, а Астраханская область - второстепенна. Наоборот, чем дальше, тем важнее, чтобы мы были вместе, были рядом и могли сотрудничать".

Лукашенко обратил внимание, что в настоящее время продовольствие особо ценится во всем мире, цены на него растут, а это означает, что в приоритете будет и весь агропромышленный комплекс, включая сельхозтехнику, семена, удобрения и так далее. При этом Белоруссия в этой сфере может предложить ряд товаров и услуг. "Если мы чем-то можем вам быть полезными, давайте это делать", - сказал президент, отметив, что это также касается сотрудничества в сфере жилищного и дорожного строительства, поставок транспорта, лифтового оборудования.

Глава государства подчеркнул, что любой регион России, любой "россиянин, русский человек - это наши люди". "Мы никогда не делились. Можем мы помочь чем-то в сельском хозяйстве - пожалуйста. Последнее зерно отдадим, суперэлитное, чтобы у вас было хорошо", - сказал Лукашенко.

Со своей стороны, Бабушкин отметил, что в Астраханской области широко используют белорусскую технику. "У нас на селе получила широкое распространение сельскохозяйственная техника, которую вы производите. И, безусловно, мы связываем успехи в сельском хозяйстве именно с поставками и использованием этой техники", - сказал он.

По официальным данным, товарооборот Белоруссии с Астраханской областью за январь - сентябрь текущего года составил $23,1 млн, что почти на 29% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Экспорт белорусских товаров сложился на уровне $4,7 млн. В него входит древесно-стружечные плиты, бытовая аппаратура, машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки и разгрузки, шерсть. Из Астраханской области в республику поставлялись в основном сера, рыба, специфические товары, шерсть, томаты, икра, дыни и арбузы, различные овощи. Всего за январь - сентябрь этого года из региона в Белоруссию поставлено продукции на $18,4 млн.