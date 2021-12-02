Оппозиция на Украине сообщила о рейдерском захвате приемной в Донбассе

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Представители власти города Рубежное, который находится в подконтрольной Киеву части Луганской области, взломали дверь и заменили замки в общественной приемной молодежного крыла украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ). Об этом в четверг сообщила пресс-служба партии.

"В городе Рубежное представители власти осуществили рейдерский захват общественной приемной партии ОПЗЖ, взломали дверь и заменили замки", - говорится в сообщении.

В партии расценивают нападение как попытку власти ограничить контакт оппозиционеров с местными жителями. "Люди, которые ежедневно обращаются за помощью и юридической консультацией в нашу приемную, попросту не смогли в нее сегодня попасть. Мы расцениваем данное преступление со стороны власти не иначе как давление на оппозицию, попытку запретить людям слышать правду, получать помощь и как явное препятствование депутатской деятельности нашей политической силы", - заявил глава луганской организации молодежного крыла ОПЗЖ Олег Мажуго.

Нападения на приемные ОПЗЖ и представителей партии регулярно происходят в разных областях Украины. В частности, в августе неизвестные облили краской приемную партии в городе Павлоград Днепропетровской области. Незадолго до этого радикалы, используя химические средства, а также холодное и огнестрельное оружие, напали на представителей ОПЗЖ возле Приднепровского районного суда города Черкассы.