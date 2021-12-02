США обеспокоены свидетельствами подготовки Россией "агрессии в отношении Украины"

СТОКГОЛЬМ, 2 декабря. /ТАСС/. США обеспокоены свидетельствами того, что Россия вынашивает планы "агрессии в отношении Украины". Об этом заявил в четверг американский госсекретарь Энтони Блинкен на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.

"Мы [США] глубоко обеспокоены свидетельствами того, что Россия строит планы агрессии в отношении Украины. Мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, приступить к деэскалации, вернуть свои войска в нормальные мирные позиции и выполнить Минские соглашения, особенно положение о прекращении огня", - отметил он.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, предполагающие не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, восстановление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план, подписанный в феврале 2015 года и получивший название "комплекс мер по выполнению минских соглашений", не реализован. Киев отказывается от выполнения политической части соглашений.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и последовательно выступает за полное и неукоснительное выполнение минских соглашений, которые она подписывала как посредник в процессе мирного урегулирования.