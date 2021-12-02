Действующий председатель ОБСЕ напомнила о необходимости выполнения минских соглашений

СТОКГОЛЬМ, 2 декабря. /ТАСС/. Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Швеции Анн Линде считает необходимой имплементацию минских соглашений в полном объеме. Об этом она заявила, отвечая на вопрос ТАСС на пресс-конференции в рамках заседания Совета министров иностранных дел 57 государств - участников ОБСЕ, начавшего в четверг работу в Стокгольме.

"Минские соглашения являются фундаментом в работе, они упоминаются на встречах каждый раз, в том числе на моих встречах в Москве и Киеве, - отметила Линде. - Мы считаем, что крайне важно следовать минским соглашениям. Естественно, существуют различные толкования со стороны Украины и России. Мы считаем: то, что написано в договоре, надо выполнять, все различные положения".

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, предполагающие не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, восстановление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план, подписанный в феврале 2015 года и названный комплексом мер по выполнению минских соглашений, не реализован. Киев отказывается от соблюдения политической части договоренностей.

Россия на высшем уровне неоднократно выражала приверженность минским соглашениям, которые считает безальтернативной основой урегулирования внутреннего конфликта на Украине.