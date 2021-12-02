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Совет ЕС решил предоставить Украине €31 млн на укрепление оборонных возможностей

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уточнил, что финансовый пакет, в частности, включит предоставление материально-технической помощи для развития и укрепления потенциала Вооруженных сил

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Совет Европы принял решение предоставить Украине средства в рамках основанного Европейского фонда обеспечения мира. Деньги выделены на укрепление оборонных возможностей Украины, сообщил в четверг глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

"Совет ЕС принял решение предоставить Украине €31 млн на укрепление оборонных возможностей в рамках созданного Европейского фонда обеспечения мира. Высоко ценим этот шаг, который еще раз засвидетельствовал стратегический характер отношений Украины и ЕС", - написал министр.

Кулеба уточнил, что финансовый пакет, в частности, включит предоставление материально-технической помощи для развития и укрепления потенциала Вооруженных сил Украины.

Теги
УкраинаКулеба, Дмитрий Иванович
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