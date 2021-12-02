NYT: Twitter и Facebook удалили более 2,5 тыс. аккаунтов, продвигавших взгляды Пекина

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Социальные сети Twitter и Facebook удалили свыше 2,5 тыс. аккаунтов, распространяющих социально-политические взгляды Пекина на глобальном уровне. Об этом в четверг сообщила газета The New York Times.

По данным издания, Twitter удалил более 2 тыс. учетных записей, которые работали на опровержение обвинений Китая в предполагаемых нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР (Синьцзян, СУАР). Эти аккаунты выкладывали видеоролики, снятые в Синьцзяне. В них это место изображалось как "регион процветания и свободы".

Facebook сообщил, что заблокировал более 500 профилей после того, как они помогли распространить сообщения вымышленного швейцарского биолога по имени Уилсон Эдвардс. Несуществующий ученый, слово которого цитировали китайские СМИ, утверждал, что США вмешиваются в усилия Всемирной организации здравоохранения по отслеживанию происхождение COVID-19. Когда посольство Швейцарии в Пекине заявило, что "Уилсона Эдвардса" не существует, Facebook обнаружил, что его учетная запись на платформе была создана менее чем за 12 часов до начала публикации его сообщений.

Twitter и Facebook заблокированы в Китае. Как пишет издание, в последние годы они стали важными инструментами для формирования глобального мнения о КНР.

Вашингтон приписывает КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин такие утверждения категорически отвергает.