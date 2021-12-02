Боррель обсудил с Кулебой возможности поддержки Киева ЕС в условиях напряженности

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой на полях СМИД ОБСЕ и обсудил с ним возможности "продемонстрировать непоколебимую поддержку" Украины со стороны ЕС в условиях роста напряженности. Об этом Боррель написал в четверг в Twitter.

"Важная встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить тревожную ситуацию на восточной границе Украины. Обдумываем возможности продемонстрировать непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом растущей напряженности", - написал Боррель.

Ранее его пресс-секретарь Петер Стано сообщил, что ситуация на Украине будет рассматриваться на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе 13 декабря.