{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Боррель обсудил с Кулебой возможности поддержки Киева ЕС в условиях напряженности

Пресс-секретарь Борреля Петер Стано ранее сообщил, что ситуация на Украине будет рассматриваться на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе 13 декабря

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой на полях СМИД ОБСЕ и обсудил с ним возможности "продемонстрировать непоколебимую поддержку" Украины со стороны ЕС в условиях роста напряженности. Об этом Боррель написал в четверг в Twitter.

"Важная встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить тревожную ситуацию на восточной границе Украины. Обдумываем возможности продемонстрировать непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом растущей напряженности", - написал Боррель.

Ранее его пресс-секретарь Петер Стано сообщил, что ситуация на Украине будет рассматриваться на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе 13 декабря.

Теги
УкраинаБоррель, Жозеп
Кризис на Украине
Главы МИД ЕС обсудят ситуацию вокруг Украины в Брюсселе 13 декабря
Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что среди тем будет возможное ужесточение санкций против России в случае некой "агрессии"
Читать полностью