Москве и Минску в ходе реализации союзных программ предстоит принять около 400 документов

МИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Россия и Белоруссия должны будут подготовить и принять около 400 нормативных актов в ходе реализации 28 союзных программ, рассчитанной до 2024 года. Об этом заявил ТАСС в четверг госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев по итогам заседания сессии Парламентского собрания объединения двух государств.

"Предстоит принять около 400 актов разного уровня в ходе реализации союзных программ, запланированной до 2024 года. Сегодня мы говорим о том качестве партнерства и сотрудничества, которое обяжет всех участников максимально быстро работать под эгидой союзных форматов с выходом на результат с исключением каких-то ненужных споров", - отметил госсекретарь.

Мезенцев сказал, что Парламентское собрание в четверг подтвердило готовность "к партнерской, профессиональной и плотной работе с правительствами наших стран, республиканскими и федеральными ведомствами". "Важно, чтобы те законодательные акты, которые должны быть приняты национальными парламентами России и Белоруссии, соотносились с той нормативной базой, которая обеспечит реализацию 28 программ по самым актуальным направлениям сближения подходов при формировании промышленной политики, агропромышленной политики, реализации налоговой политики, формировании единого рынка в сфере энергетики, рынка газа", - отметил госсекретарь.

Он также напомнил, что "одна из программ посвящена поддержке планов Белоруссии, а значит, и совместных планов с атомщиками России по обеспечению ядерной безопасности Белоруссии". "Необходимо также обратить особое внимание на обеспечение конкуренции в рамках экономического пространства Союзного государства. Безусловно, не должны быть забыты и вопросы социальной поддержки граждан", - сказал госсекретарь Союзного государства.

Мезенцев сообщил, что в ближайшее время должен быть разработан проект основных направлений реализации договора о создании Союзного государства на период 2024-2028 годов. "Проект документа будет подготовлен в скором времени, он должен быть подписан до 31 декабря 2023 года", - уточнил госсекретарь.