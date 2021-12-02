МИД Индии заявил, что Нью-Дели с нетерпением ждет визита Путина

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 декабря. /ТАСС/. Нью-Дели "с нетерпением ждет" визита президента РФ Владимира Путина для участия в индийско-российском саммите. Об этом заявил журналистам на брифинге в четверг официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.

"Индийско-российский саммит пройдет после обеда 6 декабря. Будет серия встреч в этот день, мы предвидим очень интенсивные контакты. Мы с нетерпением ждем президента России Владимира Путина в Нью-Дели для участия в этом саммите", - сказал Багчи.

Он сообщил, что в ходе встречи лидеры "рассмотрят состояние и перспективы двусторонних отношений и обсудят пути дальнейшего укрепления стратегического партнерства". "Саммит даст возможность обменяться мнениями по вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес", - добавил он.

По его словам, ожидается, что по итогам саммита будет подписано совместное заявление, а в течение дня - ряд соглашений. На уточняющие вопросы журналистов о том, какие это будут документы, Багчи не ответил. "Мы расскажем вам все подробности, как только все про пройдет", - отметил он.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин посетит Индию 6 декабря. В этот день в Нью-Дели также состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лавров и главы Минобороны РФ Сергей Шойгу с индийскими коллегами в формате "два плюс два".