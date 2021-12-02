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Канцлера ФРГ выберут 8 декабря

Депутаты Бундестага проголосуют по кандидатуре Олафа Шольца, который был лидером партийного списка Социал-демократической партии Германии

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Заседание Бундестага ФРГ, на котором депутаты проголосуют по кандидатуре Олафа Шольца на должность нового канцлера, состоится в следующую среду, 8 декабря. Об этом сообщила в четверг пресс-служба парламента.

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Как ожидается, в тот же день новое правительство будет приведено к присяге, а министры кабинета Ангелы Меркель, которые пока работают в статусе исполняющих обязанности, окончательно сложат полномочия.

Шольц был лидером партийного списка Социал-демократической партии Германии, которая выиграла парламентские выборы в этом году. В его правительство войдут также Свободная демократическая партия и "зеленые". Эти три партии имеют большинство в парламенте, в связи с чем наблюдатели считают голосование в парламенте формальностью.

МИД в правительстве Шольца возглавит Анналена Бербок, а министерство по делам климата и экономики Роберт Хабек. Оба политика возглавляют партию "зеленых", известны критикой в адрес России.

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов после выборов ушел в оппозицию, а Меркель покидает большую политику.

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