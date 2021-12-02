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Президент Абхазии освободил от должности главу МВД

Пресс-служба Аслана Бжании не сообщила причину отставки

СУХУМ, 2 декабря. /ТАСС/. Дмитрий Дбар освобожден от должности министра внутренних дел Абхазии. Соответствующий указ подписал в четверг президент республики Аслан Бжания, сообщила его пресс-служба. Причина отставки не называется.

"Освободить от должности министра внутренних дел Республики Абхазия полковника Дбар Дмитрия Сергеевича. Возложить временное исполнение обязанностей министра внутренних дел на первого заместителя министра генерал-майора Ажиба Руслана Александровича", - говорится в указе Бжании.

Дбар возглавлял МВД с 1 мая 2020 года после вступления Бжании в должность президента.

Теги
АбхазияБжания, Аслан Георгиевич
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