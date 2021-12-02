Президент Абхазии освободил от должности главу МВД

СУХУМ, 2 декабря. /ТАСС/. Дмитрий Дбар освобожден от должности министра внутренних дел Абхазии. Соответствующий указ подписал в четверг президент республики Аслан Бжания, сообщила его пресс-служба. Причина отставки не называется.

"Освободить от должности министра внутренних дел Республики Абхазия полковника Дбар Дмитрия Сергеевича. Возложить временное исполнение обязанностей министра внутренних дел на первого заместителя министра генерал-майора Ажиба Руслана Александровича", - говорится в указе Бжании.

Дбар возглавлял МВД с 1 мая 2020 года после вступления Бжании в должность президента.