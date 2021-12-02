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Минфин США внес в санкционный список по Белоруссии 20 физических и 12 юридических лиц

Здание Министерства финансов США mdgn/Shutterstock/Fotodom
Описание
Здание Министерства финансов США
© mdgn/Shutterstock/Fotodom

Минфин США внес в санкционный список по Белоруссии 20 физических и 12 юридических лиц - заявление.

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