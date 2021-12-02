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Кулеба: Лукашенко словами о готовности посетить Крым "сжег мосты" в отношениях с Украиной

По словам главы МИД Украины, белорусский лидер сделал Белоруссию "страной, враждебной для Украины"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба EPA-EFE/TOMS KALNINS
Описание
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© EPA-EFE/TOMS KALNINS

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщив о готовности посетить Крым, "сжег мосты" в отношениях с Киевом. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью латышскому изданию Sargs.lv, опубликованном в четверг на сайте украинского посольства в Латвии.

"Это небольшая, но очень важная деталь гораздо более масштабной картины. Что достигается таким образом? Этим заявлением Лукашенко, по сути, сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Беларусь страной, враждебной для Украины", - сказал он. При этом Кулеба назвал Лукашенко вместо президента "диктатором".

Кулеба также заявил, что Украина не видит признаков подготовки белорусской армии к нападению на украинское государство.

"Пока мы не видим, что белорусская армия готовится к операциям против Украины или что белорусское руководство может позволить России использовать свою территорию для организации вторжения", - сказал он. В то же время, добавил министр, Украина "рассматривает подобный сценарий на очень серьезном уровне", а в Киеве "не исключают такую возможность".

Ранее Лукашенко заявлял, что намерен посетить Крым вместе с президентом России Владимиром Путиным. В Крыму уже сообщили, что будут рады визиту Лукашенко. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, такое решение белорусского лидера "вполне соответствует духу братских отношений между народами" России и Белоруссии.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраинаРоссияКулеба, Дмитрий Иванович
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