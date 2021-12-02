Лондон ввел санкции против пяти белорусских журналистов и компании "Беларуськалий"

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Великобритании ввели новые санкции против Белоруссии, под них, в частности, подпали пять журналистов государственных СМИ и компания "Беларуськалий". Об этом говорится в обновленном в четверг санкционном списке правительства Соединенного Королевства.

Ограничительные меры, которые предполагают запрет на въезд в Великобританию и заморозку банковских счетов, были введены в отношении председателя Белорусского союза журналистов политического обозревателя медиа-холдинга Белтелерадиокомпания Андрея Кривошеева, заместителя председателя Белтелерадиокомпании Сергея Гусаченко, политического обозревателя издательского дома "Беларусь сегодня" Андрея Муковозчика и журналиста этого же СМИ Людмилы Гладкой, а также в отношении журналиста телеканала СТВ Григория Азаренка.

Кроме того, в списке оказались начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии Андрей Паршин, судья суда Фрунзенского района в Минске Наталья Бугук и бывший помощник прокурора в этом же суде Алина Касьянчик. Ограничения также коснулись компании "Беларуськалий". "Заморозка активов ОАО "Беларуськалий", одного из крупнейших в мире производителей калийных удобрений, затронет крупный источник дохода и иностранной валюты для режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко", - сказано в распространенном заявлении МИД Великобритании.

Отмечается, что новый, пятый по счету пакет британских санкций против Белоруссии был принят вместе с властями США, Канады и Евросоюза. Лица, оказавшиеся в санкционном списке, по мнению Лондона, несут ответственность "за репрессии и нарушения прав человека", которые якобы продолжаются в республике с момента президентских выборов в августе 2020 года. Во внешнеполитическом ведомстве Соединенного Королевства отдельно указали, что попавшие под ограничения журналисты являются "пропагандистами, которые играли ключевую роль в распространении дезинформации в Белоруссии".

"Великобритания верит в свободу слову, свободу СМИ и свободу собраний. Мы не будем закрывать глаза, когда представителей оппозиции, журналистов и активистов продолжают избивать, сажать за решетку и убивать или вынуждать бежать из страны", - заявила глава МИД Соединенного Королевства Элизабет Трасс. Всего в британском санкционном списке теперь находятся 108 физических и 10 юридических лиц из Белоруссии.

Причины санкций

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результатов выборов и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. До сих пор правоохранительные структуры проводят задержания подозреваемых в участии в несанкционированных акциях.

Великобритания, США, ЕС и Канада считают выборы сфальсифицированными и обвиняют власти Белоруссии в жестоком подавлении протестного движения и преследовании лидеров оппозиции.