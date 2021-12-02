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Евросоюз ввел санкции против Белоруссии

В частности, в список попали "Белавиа", "Гродно Азот" и "Белоруснефть"
© Стрингер/ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Евросоюз включил в пятый пакет санкций против Белоруссии, введенный в связи с миграционным кризисом, государственную авиакомпанию "Белавиа", сирийскую авиакомпанию Cham Wings, белорусский пограничный спецназ - Отдельную службу активных мероприятий пограничной службы (ОСАМ), белорусское государственное туристическое агентство "Центркурорт", компании "Гродно Азот", "Белшина", "Белоруснефть", ряд турагентств и гостиниц, в общей сложности 11 юрлиц. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС о введении санкций, опубликованном в четверг в Официальном журнале ЕС.

В черный список также включены 17 физлиц, в том числе глава Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо, командир ОСАМ Игорь Крючков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз, руководители белорусских пограничных подразделений, другие силовики и судьи.

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Белоруссия
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