Apple представила лучшие игры и приложения 2021 года

ТАСС, 2 декабря. Американская компания Apple в четверг опубликовала список из 15 лучших игр и приложений 2021 года для устройств Apple.

Как подчеркнули в компании, приложения, вошедшие в число лучших, помогли пользователям погрузиться в свои интересы, открыть новые творческие возможности и получить новые впечатления.

В этом году корпорация отнесла к числу победителей приложений и игры, отмеченные командой App Store за "исключительное качество, инновационные технологии, креативный дизайн и положительное культурное влияние".

В число лучших игр вошел симулятор выживания Among Us, который, как подчеркнули в Apple, "побуждал пользователей говорить и слушать друг друга". Также в Apple отметили приложение для знакомств Bumble, программу для создания собственного дизайна Canva и приложение EatOkra, представляющее собой справочник ресторанов и закусочных, принадлежащих темнокожим.

Кроме того, в список победителей вошли игра для iPhone League of Legends: Wild Rift, игра для iPad Marvel Future Revolution и приложение для iPad для профессиональной редакции видео LumaFusion.