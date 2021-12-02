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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Польша ведет переговоры о возможном прибытии войск НАТО на границу

Как заявил представитель президентской канцелярии Петр Чвик, миграционный кризис на границе с Белоруссией является не гуманитарным, но политическим
© EPA/VALDA KALNINA

ВАРШАВА, 2 декабря. /ТАСС/. Польша ведет переговоры о том, чтобы в случае необходимости войска НАТО были размещены на границе с Белоруссией. Об этом в четверг в интервью Польскому радио заявил представитель президентской канцелярии Петр Чвик.

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"Ведутся предварительные переговоры, чтобы в случае необходимости подразделения НАТО поддержали наши подразделения на польско-белорусской границе", - сказал он. Таким образом Чвик ответил на вопрос о рабочих консультациях руководителя польского Бюро национальной безопасности Павла Солоха с госсекретарем США Энтони Блинкеном. С кем конкретно ведутся данные переговоры, он не уточнил.

По словам Чвика, миграционный кризис на границе с Белоруссией является не гуманитарным, но политическим, а его целью является попытка "дестабилизировать ситуацию на границе между Белоруссией и Евросоюзом и НАТО".

Он добавил, что помощь польским структурам, охраняющим границу, окажет также строительство защитной стены, которое завершится к середине 2022 года. По данным местных СМИ, длина этого сооружения составит 180 км, а высота - 5,5 метра. Его предполагается оснастить датчиками движения, а также всепогодными видеокамерами.

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БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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