Польша ведет переговоры о возможном прибытии войск НАТО на границу

ВАРШАВА, 2 декабря. /ТАСС/. Польша ведет переговоры о том, чтобы в случае необходимости войска НАТО были размещены на границе с Белоруссией. Об этом в четверг в интервью Польскому радио заявил представитель президентской канцелярии Петр Чвик.

Что известно о ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе

"Ведутся предварительные переговоры, чтобы в случае необходимости подразделения НАТО поддержали наши подразделения на польско-белорусской границе", - сказал он. Таким образом Чвик ответил на вопрос о рабочих консультациях руководителя польского Бюро национальной безопасности Павла Солоха с госсекретарем США Энтони Блинкеном. С кем конкретно ведутся данные переговоры, он не уточнил.

По словам Чвика, миграционный кризис на границе с Белоруссией является не гуманитарным, но политическим, а его целью является попытка "дестабилизировать ситуацию на границе между Белоруссией и Евросоюзом и НАТО".

Он добавил, что помощь польским структурам, охраняющим границу, окажет также строительство защитной стены, которое завершится к середине 2022 года. По данным местных СМИ, длина этого сооружения составит 180 км, а высота - 5,5 метра. Его предполагается оснастить датчиками движения, а также всепогодными видеокамерами.