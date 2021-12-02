Глава МИД Украины попросил у Запада помощи в укреплении ПВО и ПРО

КИЕВ, 2 декабря. /ТАСС/. Украина хочет, чтобы Запад предоставил ей помощь для укрепления противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО и ПВО), так как страна испытывает проблемы в этой сфере. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью порталу министерства обороны Латвии Sargs.lv, опубликованном в четверг на сайте украинского посольства в этой стране.

Министр заявил, что Украине от Запада необходима "любая поддержка настолько, насколько это возможно". "На данный момент у нас большие проблемы с противоракетной и противовоздушной защитой. Однако для модернизации этих мощностей требуются системные изменения", - уточнил Кулеба.

Глава МИД признал, что даже при наличии средств эту проблему нелегко решить, так как "такого рода вооружения нельзя свободно покупать на рынке". При этом Кулеба упрекнул Запад в недостаточной поддержке Украины. "Когда нужны конкретные и четкие шаги, некоторые страны, которые, по крайней мере, формально поддерживают усилия Украины, в то же время не готовы предпринять практические шаги в поддержку Украины", - отметил он. По его мнению, они так поступают, оглядываясь на отношения с Россией. "Многим европейским странам следует наконец-то отказаться от такого подхода. Если Берлин, Париж и другие европейские столицы решат изменить свою призму взгляда в отношениях с Украиной, ситуация изменится в позитивную сторону", - утверждал министр.