Псаки: США будут готовы рассмотреть возможность расширения военной помощи Украине

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. США будут готовы рассмотреть при определенных обстоятельствах возможность расширения военной помощи Украине. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Одной из сфер обсуждений [США с европейскими партнерами] является предоставление дополнительной помощи, помощи с сфере безопасности Украине", - сказала она. "Это одна из сфер, которую мы, конечно же, рассмотрим", - добавила Псаки и отметила, что Вашингтон в настоящий момент "готовит целый ряд вариантов действий", которые он изучит.