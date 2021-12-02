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Додик сообщил, что обсудил с Путиным ситуацию в Боснии и Герцеговине

По словам лидера сербов БиГ Милорада Додика, Путина ознакомили с видением ситуации в Боснии и Герцеговине

БЕЛГРАД, 2 декабря. /ТАСС/. Ситуация на Западных Балканах, а также обстановка в Боснии и Герцеговине (БиГ) стали основными темами переговоров лидера сербов БиГ Милорада Додика с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил в четверг Додик каналу РТРС.

"С президентом Путиным я разговаривал об актуальной ситуации в регионе. Я ознакомил Путина с нашим видением ситуации в Боснии и Герцеговине. Могу сказать, что он очень хорошо знаком с деталями, его интересовал почти каждый вопрос возможного развития политической ситуации", - приводит телеканал заявление Додика.

Перед визитом в Москву (с 30 ноября по 3 декабря) сербский член Президиума БиГ Милорад Додик также сообщал, что планирует обсудить вопрос строительства продолжения газопровода "Балканский поток" в Республику Сербскую.

27 мая послы стран руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине (РК СВМС) приняли решение о назначении Кристиана Шмидта новым высоким представителем в БиГ. Россия, входящая в РК СВМС, выступила против такого решения. В настоящее время руководство Республики Сербской не признает легитимности Шмидта и намерено отозвать свое согласие на общую армию и общий судебный и прокурорский совет БиГ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБосния и ГерцеговинаРоссияДодик, Милорад
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