Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об уходе из политики

ВЕНА, 2 декабря. /ТАСС/. Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц официально объявил в Вене в четверг, что покидает пост председателя возглавляющей правящую коалицию с "Зелеными" Австрийской народной партии (АНП) и уходит из австрийской политики.

По его словам, пребывание в течение 10 лет на разных должностях в правительстве научило его очень многому. Прошедшие недели были для него непростыми на фоне внутриполитических событий, признался Курц. В пятницу он собирается на президиуме партии передать полномочия председателя, а в течение последующих недель сложить с себя все другие политические функции.

Курц заявил, что у него открывается "новая глава в жизни". "Особенно с рождением сына мне становилось ясно, как много всего прекрасного и важного есть вне политики", - отметил он. "Прежде всего, я буду рад провести время с моим ребенком и семьей. Буду этим наслаждаться перед тем, как в новом году посвятить себя новым профессиональным задачам, - подчеркнул экс-канцлер Австрии. - Для меня было большой честью иметь возможность служить республике 10 лет".

"Не святой и не преступник"

Пребывание на высшем политическом посту Австрии требует ежедневного принятия разных решений, не каждое из которых может быть правильным, признал Курц. Он пояснил, что постоянные ложные обвинения в его адрес привели к тому, что он стал менее увлечен политикой, растеряв пристрастие к ней.

"Я не хочу сегодня утверждать, что я никогда не делал ошибок. Я всегда максимально старался, но я, разумеется, принимал и неверные решения. <...> Я не святой и не преступник. Я человек с сильными и слабыми сторонами, с ошибками и успехами", - указал Курц.

Экс-канцлер особо подчеркнул на фоне звучащих против него обвинений в коррупции, что будет рад в один прекрасный день опровергнуть их в суде.

Как заявил Курц, в его 35 лет ему посчастливилось в политике провести много значимых высокопоставленных встреч. "С Далай-ламой и Папой Римским, беседы с президентами мировых держав - США, Китая и России", - рассказал он. Курц также отметил, что не считает политику неблагодарным делом, а, наоборот, видит в ней невероятное занятие, которым всегда занимался с верой сделать жизнь лучше.

Политический путь

Курц первый раз стал федеральным канцлером Австрии в 2017 году по итогам досрочных выборов в австрийский Национальный совет (нижняя палата парламента). До этого с 2011 года он служил статс-секретарем по делам интеграции, с 2013 года главой МИД.

В 2019 году оппозиционные партии австрийского парламента вынесли вотум недоверия его правительству в связи со скандалом "Ибица-гейт" вокруг тогдашнего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, и первый коалиционный кабинет министров Курца с Австрийской партией свободы развалился. В том же году возглавляемая Курцем Австрийская народная партия победила на очередных досрочных парламентских выборах, и в январе 2020 года Курц второй раз стал канцлером Австрии.

"Помимо личной радости в частной жизни, эти два успеха на выборах стали определенно тем, о чем я никогда не забуду в этой жизни и буду всегда этому рад", - заверил Курц. Он выразил надежду, что Австрийская народная партия в будущем останется успешной.

Уход с поста канцлера

В октябре 2021 года Курц второй раз в политической карьере вынужденно покинул кресло канцлера из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием в связи с предполагаемым финансированием из бюджетных средств предвзятых соцопросов в пользу его политической партии.

Младший партнер по коалиции - партия "Зеленые" - заявила о недееспособности Курца на посту канцлера и могла поддержать в парламенте вотум недоверия, которым Курцу угрожала оппозиция. Правда, тогда он решил остаться лидером партии и занял кресло председателя ее фракции в парламенте. С тех пор канцлером стал экс-глава МИД республики Александер Шалленберг.

В середине ноября парламент лишил Курца депутатской неприкосновенности для завершения антикоррупционного расследования. Курц приветствовал этот шаг депутатов и намерен доказать свою невиновность, если дело дойдет до суда.