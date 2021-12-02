США заявили, что будут привлекать к ответственности "виновных в репрессиях" в Белоруссии

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Власти США вместе с международным сообществом продолжат работать над привлечением к ответственности "виновных в репрессиях и нарушении прав человека" в Белоруссии. Об этом заявил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя решение администрации о расширении санкций в отношении Минска.

"Мы продолжим работать с международным сообществом над тем, чтобы способствовать привлечению к ответственности виновных в репрессиях и нарушении прав человека в Белоруссии", - говорится в письменном заявлении Блинкена.

"Сегодняшние действия (санкции - прим. ТАСС) демонстрируют нашу непоколебимую решимость действовать перед лицом жестокого режима, который усиливает репрессии в отношении жителей Белоруссии, подрывает мир и безопасность в Европе <...>. Эти санкции также являются ответом на жестокое использование режимом [президента Белоруссии Александра] Лукашенко уязвимых мигрантов из других стран с целью организации их незаконного ввоза [в ЕС]", - добавил госсекретарь США. Он призвал Минск "прекратить репрессии в отношении представителей гражданского общества, независимых СМИ, политической оппозиции, спортсменов, студентов, юристов и других белорусов, а также незамедлительно освободить всех политических заключенных, вступить в откровенный диалог с демократической оппозицией <...> и провести свободные и справедливые выборы".

Министерство финансов США в четверг ввело ограничения в отношении государственных долговых бумаг Белоруссии, запретив операции с новыми долговыми обязательствами республики, выпущенными после 2 декабря, со сроком погашения более 90 дней. Кроме того, из-за миграционного кризиса и в свете утверждений об ущемлении гражданских свобод в республике в санкционные списки были внесены 20 физических и 12 юридических лиц, а также три воздушных судна. О введении дополнительных санкций объявили также власти ЕС, Великобритании и Канады. В свою очередь белорусский министр иностранных дел Владимир Макей, выступая на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, заявил, что Белоруссия подвергается наказанию в виде целых пакетов санкций за то, что показала "темную сторону европейской демократии".