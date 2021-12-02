Папе Римскому 36 НПО направили письмо с просьбой о встрече в ходе его визита в Грецию

АФИНЫ, 2 декабря. /ТАСС/. Тридцать шесть международных и греческих неправительственных организаций (НПО) направили Папе Римскому Франциску письмо в связи с его визитом в Грецию 4-6 декабря, в котором они просят встретиться с ним и проинформировать его об условиях жизни беженцев. Об этом сообщило в четверг вечером Афинское Македонское агентство новостей.

В своем письме организации указывают на необходимость укрепить международную систему защиты беженцев и бьют тревогу в связи со все более частыми отказами правительств стран - членов ЕС внести реальный вклад в защиту человеческих жизней. НПО также подчеркивают, что необходимо принять новый план переселения беженцев наподобие того, который действовал в период 2015-2017 годов.

Организации считают, что греческое государство несет ответственность за работу по интеграции беженцев в жизнь страны и не должно изолировать их в центрах приема, напоминающих, по их мнению, тюрьмы открытого типа. Кроме того, НПО поднимают вопрос по поводу утверждений о незаконных депортациях, прося Папу Римского оказать влияние, чтобы "остановить это и создать независимый механизм для расследования таких инцидентов", отмечает агентство.

В конце письма организации, обращаясь к Папе Франциску, выражают благодарность за то, что он "как религиозный лидер миллиардов верующих" последовательно выступает против любого явления ксенофобии и расизма.

Пока ответа из Ватикана на письмо нет

На пресс-конференции в четверг по случаю публикации письма и визита Папы Римского в Грецию представители НПО упомянули ряд проблем, которые они выявляют в решении дел беженцев и мигрантов в Греции, таких как прекращение финансовой помощи в последние два месяца, ведущее к "обнищанию лиц, ищущих убежища", отклонение ходатайств о предоставлении убежища после признания Турции безопасной третьей страной (большинство беженцев и мигрантов попадают в Грецию из соседней Турции), жалобы на депортации и ограничения в мерах по интеграции в общество.

"Этим письмом мы хотели дать сигнал человеку, имеющему огромное влияние, который использует свою институциональную роль чрезвычайно политическим, гуманным и непосредственным способом", - сказал Лефтерис Папаяннакис из Греческого совета по делам беженцев. Он выразил обеспокоенность тем, что "снизилась защита просителей убежища, беженцев и мигрантов". Василики Катривану из той же организации пояснила, что письмо дошло до офиса Папы Римского, однако до сих пор организации не получили ответа на свой запрос о встрече с ним.

Элли Ксену из организации "Врачи мира" (Doctors of the World) рассказала об увеличении количества нелегальных иммигрантов без документов, которые посещают клиники организации. По ее словам, на них приходится в настоящее время 15% от общего числа посещений (по сравнению с 10% в прошлом году). "Для беженцев и мигрантов любой доступ к системе здравоохранения проблематичен", - сказала она.

Анна Михалакели из центра "Диотима" описала препятствия и проблемы, которые мешают женщинам получить доступ к общественной сети структур по предотвращению и борьбе с насилием, такие как отсутствие консультационных центров и общежитий по всей стране, а также нехватка экстренного жилья для переживших гендерное насилие с тем, чтобы немедленно вывести их из среды жестокого обращения. По словам Михалакели, это еще более важно в случае соискателей убежища и беженцев, поскольку у них нет знакомых или поддерживающих структур, в которые они могли бы обратиться.