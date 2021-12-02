Сан-Марино и Россия подписали соглашение об отмене виз

САН-МАРИНО, 2 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь по иностранным делам, международному экономическому сотрудничеству и телекоммуникациям Сан-Марино Лука Беккари подписали соглашение об отмене виз между двумя странами на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Стокгольме. Об этом говорится в сообщении госсекретариата по иностранным делам республики, которое было опубликовано в четверг.

"После выступления госсекретаря Беккари на пленарном заседании <...> [состоялась] встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с которым было подписано соглашение об отмене виз, свидетельствующее об уже сложившихся прекрасных отношениях между двумя странами и обоюдном желании развивать вопросы сотрудничества", - говорится в заявлении.

В сентябре Лавров заявлял, что межправительственное соглашение между Россией и Сан-Марино по отказу от визовых требований находится в высокой степени готовности и может быть подписано в ближайшее время. 28 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о проекте соглашения об отмене виз с Сан-Марино. В проекте указывалось, что граждане смогут "въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государства другой стороны без визы до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, считая с даты первого въезда, при соблюдении правил въезда, транзита и пребывания на территории других государств по пути следования". При этом для россиян период пребывания исчисляется с учетом правил въезда и пребывания на территории Шенгенской зоны.