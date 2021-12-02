СМИ: самолеты-разведчики США совершили в ноябре более 90 полетов вблизи Китая

ТАСС, 2 декабря. Американские самолеты-разведчики в ноябре совершили рекордное количество полетов над Южно-Китайским морем вблизи побережья Китая. Об этом в четверг сообщила газета South China Morning Post

со ссылкой на данные китайского аналитического центра SCSPI.

По его сведениям, в ноябре было зафиксировано 94 подобных полета. Это, как утверждается, примерно на 30% превышает предыдущий рекорд, отмеченный в феврале (75 полетов).

Центр указывает, что 4 ноября было задействовано наибольшее количество самолетов-разведчиков за сутки - 10 единиц.