Байден не думает, что Конгресс допустит приостановку финансирования правительства

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден думает, что Конгресс не допустит так называемого шатдауна - ситуации, при которой из-за отсутствия продления финансирования федеральным ведомствам придется временно прекратить работу. Слова американского лидера приводит в четверг пресс-пул Белого дома.

Байдену был задан вопрос о том, произойдет ли, с его точки зрения, шатдаун на этой неделе из-за того, что Конгресс не сможет согласовать новую резолюцию о временном продлении финансирования федерального правительства. "Нет", - ответил президент.

"Послушайте, я не думаю, что это произойдет. У нас все есть для того, чтобы сделать так, чтобы шатдауна не было <...>, имеется план", - добавил Байден. Он отметил, что обсуждал этот вопрос с лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером и лидером республиканского меньшинства Митчем Макконнеллом.

Президент допустил, что шатдаун может произойти только в том случае, если кто-то из сенаторов "решит вести себя полностью неадекватно". "И я не думаю, что это произойдет. Так что я не думаю, что будет шатдаун", - добавил он.

Предварительное согласие

В четверг лидеры обеих палат Конгресса США достигли согласия по поводу временного продления финансирования федерального правительства до 18 февраля включительно. При этом, как отмечала газета The Hill, полной гарантии того, что инициатива получит достаточную поддержку в обеих палатах Конгресса, все равно нет. Проблема заключается в том, что заблокировать ее могут республиканцы в Сенате Конгресса, часть из которых обещала препятствовать утверждению инициативы из-за недовольства политикой администрации Байдена, касающейся требований обязательной вакцинации от коронавируса.

Действие предыдущей резолюции о продлении финансирования правительства, подписанной Байденом 1 октября, истекает в пятницу. В связи с этим обе палаты Конгресса должны успеть принять идентичные версии законопроекта о его дальнейшем продлении до полуночи 3 декабря по местному времени.

30 сентября в США закончился предыдущий 2021 финансовый год, однако законодатели пока не согласовали полноценный бюджет на следующий год. В связи с этим они вынуждены принимать временные резолюции о продлении финансирования правительства. В последний раз "шатдаун" в США произошел 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордно длительный срок - 35 дней.