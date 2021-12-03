США выпустили первый серийный образец модернизированной атомной бомбы B61

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты выпустили первый серийный образец своей модернизированной атомной бомбы B61. Об этом сообщило в четверг Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США.

Как уточняется в распространенном им письменном заявлении, данное изделие было произведено 23 ноября. Речь идет о бомбе B61-12. Планируется, что она заменит три из четырех существующих модификаций боеприпаса B61, принятого на вооружение в 1968 году. Модернизированный боезаряд придет на смену модификациям B61-3, B61-4 и B61-7. По свидетельству НУЯБ, в результате модернизации срок пребывания бомбы на вооружении увеличится "по меньшей мере на 20 лет". "НУЯБ рассчитывает, что полномасштабное [серийное] производство [B61-12] начнется в мае 2022 года, а завершение производства всех [этих] необходимых [ядерных боезарядов] придется на 2026 финансовый год", - отмечается в заявлении.

Бомба B61-12 будет отличаться от предшественницы, в частности, отсутствием парашюта и наличием новой хвостовой части с инерциальной системой наведения, увеличивающей точность применения.

Первое испытание B61-12, не сопровождавшееся подрывом атомного заряда, состоялось в США 1 июля 2015 года. Директор информационных проектов, касающихся ядерной сферы, в Федерации американских ученых Ганс Кристенсен сказал тогда по этому поводу корреспонденту ТАСС, что США разрабатывают первую в своем арсенале управляемую атомную авиабомбу. Если принимать во внимание, что бомбу B61-12 сможет нести американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 и что такие боеприпасы намечается разместить в Европе, то нужно делать вывод о "наиболее существенной ядерной модернизации НАТО с 1980-х годов", убежден Кристенсен, занимающий теперь также должность старшего научного сотрудника Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

Россия неоднократно указывала, что эти намерения США носят откровенно провокационный характер и идут вразрез с их заявлениями о стремлении к полному ядерному разоружению.