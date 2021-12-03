Президенты Литвы, Польши и Украины призвали к ужесточению санкций против России

ВИЛЬНЮС, 3 декабря. /ТАСС/. Варшава, Вильнюс и Киев выступили с совместным заявлением, в котором призвали к ужесточению санкций против России. Документ по итогам трехсторонней встречи в четверг в формате онлайн приняли президенты Литвы, Польши и Украины Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Владимир Зеленский, сообщила пресс-служба литовского лидера.

Санкции предлагается ужесточить на основании приписываемой РФ "агрессии в отношении Украины". Кроме того, президенты вновь призвали РФ к "деэскалации путем отвода войск от украинской границы".

Они также в очередной раз выразили озабоченность по поводу газопровода "Северный поток - 2", заявив, что будут сообща противодействовать России, которая якобы использует энергетику в качестве средства геополитического влияния, и противиться монополизации газового рынка Европы.

Видеоконференция президентов была приурочена к 30-летию официального признания Вильнюсом и Варшавой независимости Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. Он не исключил, что данная кампания является камуфляжем для прикрытия "агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве". Кроме того, Песков отмечал, что "совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории" России ассоциировать с агрессивными планами.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.