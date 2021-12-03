И.о. премьера Чехии сообщил о предотвращенном покушении на его жизнь

ПРАГА, 3 декабря. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш сообщил в четверг вечером в Facebook о предотвращении полицией готовившегося на него покушения, попытка которого была связана с принятым правительством неделю назад решением об ужесточении в республике из-за ковида социальных ограничений и введении на 30 дней режима чрезвычайной ситуации.

"Вчера (в среду) к нам [в здание правительства] пришел [один] такой [противник жестких мер эпидемиологической безопасности] и хотел на меня напасть. У него были кинжал и пистолет. Полиция его обезвредила на входе [в здание]", - сказал Бабиш, продемонстрировав фотографию оружия, отобранного у пытавшегося совершить покушение.

Политик рассказал об инциденте, отвечая на появившийся в социальных сетях сформулированный с использованием нелитературных выражений вопрос одного из молодых противников вакцинации, когда правительство прекратит ужесточать в республике антиковидные меры, так как в противном случае люди вскоре начнут убивать членов кабмина.

"Конечно, люди нам угрожают, так же, как вы нам угрожаете", - сказал Бабиш с тем, что власти делают все необходимое, чтобы в республике от ковида не умирали тысячи людей. "Мы все это делаем ради людей. Или вы не верите, что этот вирус убивает людей? Вы не верите, что вакцина защищает?" - подчеркнул и.о. премьера.

Полиция планирует в пятницу предоставить дополнительную информацию о задержании в здании правительства злоумышленника, пытавшегося напасть на Бабиша. В адрес политика и его семьи ранее уже поступали угрозы физической расправы из-за действующих в республике социальных ограничений. В данный момент десятимиллионная Чехия по количеству новых случаев заражения коронавирусом в пересчете на численность населения вышла на одно из первых мест в Евросоюзе.