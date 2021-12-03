Президент Эквадора планирует посетить Россию в 2022 году

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Эквадора Гильермо Лассо намерен посетить Россию в 2022 году. Об этом сообщил в четверг глава МИД южноамериканской республики Маурисио Монтальво.

"Принял посла России Владимира Спринчана, чтобы обсудить следующую встречу [межправительственной] комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также подготовку к предстоящему визиту президента Гильермо Лассо в Россию в 2022 году", - написал дипломат в своем Twitter.

В мае Лассо принес присягу в качестве нового президента Эквадора, сменив на этом посту Ленина Морено. В августе пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре Лассо и президента России Владимира Путина, в ходе которого лидеры обсудили "активизацию усилий по развитию сотрудничества в политической, торгово-экономической и других сферах, <...> а также вопросы совместной борьбы с распространением коронавирусной инфекции".