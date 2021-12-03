Конгресс США поддержал продление финансирования правительства до 18 февраля

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в четверг вслед за Палатой представителей одобрил законопроект о временном финансировании федерального правительства страны до 18 февраля 2022 года.

В поддержку предложения высказались 69 сенаторов, 28 законодателей были против. Как ожидается, в ближайшее время документ подпишет президент США Джо Байден.

Лидерам республиканцев и демократов в Сенате буквально за пару часов до голосования удалось договориться о необходимости поддержать предложение.

Ранее Байден выразил уверенность в том, что Конгресс не допустит ситуации, при которой из-за отсутствия продления финансирования федеральным ведомствам придется временно прекратить работу. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордно длительный срок - 35 дней.

Действие предыдущей резолюции о продлении финансирования правительства, подписанной президентом 1 октября, истекает в пятницу. В связи с этим президент должен успеть подписать законопроект о дальнейшем продлении финансирования до полуночи 3 декабря по местному времени. 30 сентября в США закончился предыдущий 2021 финансовый год, однако законодатели пока не согласовали полноценный бюджет на следующий год. В связи с этим они вынуждены принимать временные резолюции о продлении финансирования правительства.