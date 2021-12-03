В парламент Киргизии проходят шесть партий

БИШКЕК, 3 декабря. /ТАСС/. Шесть политических партий Киргизии проходят в состав высшего законодательного органа страны по итогам состоявшихся 28 ноября парламентских выборов. Такие данные опубликованы в пятницу на сайте ЦИК республики, по информации которого в ручном режиме обработаны 89,5% поступивших с избирательных участков протоколов.

Барьер в 5% преодолевают три провластные партии - "Ата-Журт Кыргызстан", ("Отчизна - Кыргызстан"), "Ишеним" ("Доверие"), "Ынтымак" ("Гармония"), оппозиционная "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"), а также центристские "Ыйман Нуру" ("Свет веры") и "Альянс". Лидирует пока "Ата-Журт Кыргызстан", за которую отдали свои голоса 16,27% избирателей.

В Киргизии во время выборов применяются электронные избирательные урны, которые сразу после закрытия участков передают предварительные итоги голосования на центральный сервер. Однако официальные результаты подводятся на основе ручного пересчета бюллетеней. Центризбирком обязан объявить итоги до 18 декабря.

Выборы в Жогорку Кенеш (Верховный совет) седьмого созыва Киргизии состоялись по смешанной системе - 54 депутата избирались по партийным спискам, 36 - в одномандатных округах. В общей сложности на 90 мест в киргизском парламенте претендовали 1,3 тыс. человек. Явка составила около 35% (из 3,7 млн избирателей), продолжается ручной подсчет голосов.

28 ноября во время обработки поступающих с участков от электронных избирательных урн в ЦИК сведений произошел сбой в системе. В результате страница некоторое время была недоступна для просмотра. После возобновления ее работы на ней появились сведения, которые отличались от предыдущей версии. В ЦИК заверили, что это была техническая ошибка со стороны оператора, которую удалось быстро исправить. Тем не менее данный факт дал повод представителям пяти партий заявить о том, что они отказываются признавать итоги голосования.

Предыдущие парламентские выборы осенью 2020 года были признаны ЦИК недействительными в связи с многочисленными нарушениями избирательного законодательства. Подведение их итогов закончилось массовыми демонстрациями и сменой в стране президента и правительства.