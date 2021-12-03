СМИ: власти КНР одобрили план открытия границы между материком и Гонконгом

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 3 декабря. /ТАСС/. Центральные власти КНР окончательно одобрили план открытия границы между Гонконгом и провинцией Гуандун для бескарантинных поездок. Об этом сообщила в пятницу газета South China Morning Post.

"По моим оценкам, это произойдет вскоре после выборов в Законодательный совет Гонконга", - цитирует газета источник, знакомый с ходом подготовки. Выборы пройдут 19 декабря.

Ранее предполагалось, что открытие границы состоится в первой половине декабря. На начальной стадии будет действовать строгая система квот, разрешающая бескарантинный въезд лишь нескольким сотням человек в день. Точные цифры на число перемещений пока не озвучены. Ожидается, что приоритет будет отдан бизнесменам и членам семей, разделенных границей. Для поездок на материк жители Гонконга должны будут использовать специальное приложение "код здоровья", которое будет доступно для скачивания с 10 декабря.

Открытию границы предшествовала серия консультаций представителей властей и органов здравоохранения Гонконга и материкового Китая. Однако существовали опасения, что эти планы нарушит появление нового штамма коронавируса "омикрон". В Гонконге было выявлено четыре случая заражения этой разновидностью - три в карантинных отелях и еще один в транзитной зоне аэропорта.

Глава гонконгской администрации Кэрри Лам неоднократно заявляла, что открытие границы с материковой частью Китая является ее главным приоритетом. Она рассчитывает, что к февралю поездки приобретут более широкий размах, что позволит организовывать массовые мероприятия. Полномасштабное открытие границы между Гонконгом и провинцией Гуандун для бескарантинных поездок в рамках третьего этапа плана ожидается не позднее июня 2022 года.

В последние месяцы в специальном административном районе Гонконг, где от коронавируса полностью вакцинировано 67,4% населения, выявлялись лишь завозные случаи заражения. Несмотря на это, власти КНР не спешили смягчать строгие карантинные меры на границе, которая фактически остается закрытой с начала пандемии, что создало неудобства для тысяч семей и предпринимателей.