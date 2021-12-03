В МИД КНР заявили, что не видят сдерживающих факторов для развития сотрудничества с РФ

ПЕКИН, 3 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн в ходе состоявшегося в формате видеоконференции разговора со своим российским коллегой Игорем Моргуловым указал на отсутствие каких-либо факторов, способных ограничить развитие всеобъемлющего стратегического сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщил в пятницу МИД КНР.

"Для дружбы Китая и России нет границ, наше сотрудничество не имеет запретных зон, а взаимное доверие не встречает преград, - приводит слова Лэ Юйчэна сайт китайского внешнеполитического ведомства. - Китай будет укреплять стратегические контакты и сотрудничество с Россией".

По словам замглавы МИД КНР, Пекин намерен совместно с Москвой обеспечивать стабильность двустороннего торгового взаимодействия и безопасные гуманитарные обмены в условиях пандемии, продвигать сотрудничество в научно-технической сфере. Он напомнил, что в 2022 году исполняется 25-я годовщина образования Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития.

"Наши страны углубляют взаимодействие и благодаря таким многосторонним форматам, как Шанхайская организация сотрудничества, мы сообща способствуем поддержанию мира и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавил Лэ Юйчэн. Китайский дипломат отметил, что Китай и РФ активно содействуют оптимизации системы глобального управления, защищают международный порядок в соответствии с общепринятыми нормами международного права.

"КНР и Россия решительно противостоят вмешательству в их внутриполитические дела внешних сил, их попыткам вбить клин между нашими странами, - подчеркнул Лэ Юйчэн. - Китайско-российские отношения всестороннего стратегического сотрудничества принимают все более насыщенный характер".