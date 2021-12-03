В Пентагоне заявили, что интересы США и НАТО стоят на карте из-за ситуации с РФ и Украиной

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Значительные интересы национальной безопасности США и стран - участниц НАТО "поставлены на карту" в ситуации на российско-украинской границе. Такое мнение выразил в четверг председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США (ВС) генерал Марк Милли, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета, возвращающегося из Сеула в Вашингтон. Его слова приводит агентство Рейтер.

Соединенные Штаты, сказал Милли, видят достаточное количество признаков, связанных с действиями ВС РФ вблизи границы с Украиной, чтобы это вызвало "большую обеспокоенность". По версии генерала, в последнее время российская риторика якобы становится все более жесткой. "На карту поставлены значительные интересы национальной безопасности Соединенных Штатов и стран - участниц НАТО, если произойдет открытый акт агрессивных военных действий со стороны России в отношении национального государства, которое является независимым с 1991 года", - утверждал Милли.

Он отказался рассуждать о том, какие варианты действий могут быть рассмотрены Соединенными Штатами в случае якобы возможного "вторжения".

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.